Новогоднее чудо от «АТБ»: чек на 200 гривен может превратиться почти в 2 миллиона! Накануне новогодних праздников и Рождества крупнейшая по многим показателям торговая компания Украины «АТБ-Маркет» приготовила миллионам своих клиентов поистине щедрые подарки.

Масштабная акция «АТБ вітає тебе!» стартовала во всех супермаркетах сети (их в 24 областях страны сегодня уже почти 1300), а также в первом украинском продуктовом онлайн-магазине «АТБ». Продлится она до конца декабря. В преддверии Нового года будут оглашены имена победителей. Главным призом на этот раз станет солидная сумма денег на покупку собственного комфортного жилья — таунхауса. Итак, обо всем по порядку...

Почти три десятилетия украинцы перед праздниками спешат за гарантированно свежими продуктами в магазины сети «АТБ». И это оправдано. В дискаунтерах данной торговой сети всегда в наличии более 3,5 тыс. наименований продукции по максимально доступным и честным ценам. Покупая здесь товары, можно системно экономить семейный бюджет – более чем четыре миллиона постоянных клиентов «АТБ» в этом убедились. В течение всего года проводятся различные акции и действуют скидочные программы. А перед главным праздником года в дискаунтерах лидера украинской розничной торговли происходит настоящее новогоднее чудо. С 15 декабря и до 4 января включительно цены на качественные, безопасные, гарантированно свежие продукты снижаются до 50%. В акции попадает почти половина всего ассортимента. И это касается не только привычных многим из нас продуктов отечественных производителей или собственных торговых марок «АТБ» – товары собственного импорта премиум-сегмента также можно приобрести за разумные деньги без наценки.

Кроме выгодных ценовых предложений, в этом году лидер отечественного ритейла снова решил удивить украинцев предновогодними щедрыми подарками. Акция «АТБ вітає тебе!» превосходит по масштабу, размаху и призовому фонду все предыдущие аналогичные проекты.

«Мы не меняем своих традиций и попытались превзойти самих себя — и в креативной подаче, и в эффектности подарков. Для нас и наших партнеров это еще одна возможность выразить потребителям заботу и благодарность за то, что они выбирают нас», – сказал Борис Марков, генеральный директор и председатель Совета директоров корпорации «АТБ».

Так, в партнёрстве с агентством маркетинговых сервисов Twiga`Go «АТБ» даст возможность покупателям выиграть один из пятнадцати современных телевизоров. Разыгрываются 30 роботов-пылесосов, 100 золотых кулонов, а также сертификат на скидку в магазинах Gold.ua, Comfy и подписка на MEGOGO. А вот счастливчик, которому выпадет главный приз, встретит Новый год и Рождество в своем новом комфортном доме. Главным подарком акции станет 1 800 000 гривен на приобретение таунхауса.

«Мы захотели создать атмосферу уюта и магии будущих праздников уже в декабре. А что может быть лучше подарков? Новое промо от «АТБ» – это не просто рекламная кампания. Это возможность порадовать себя и своих близких в канун Нового года. Мы верим, что этот праздник приносит счастье», – объяснил директор по маркетингу сети «АТБ» Валерий Бондарь.

Важно, что ждать получения приза до конца промо не придется, поскольку каждый подарок (кроме главного приза) отправится к своему владельцу еще до окончания акции. Так что у всех украинцев есть шанс встретить новый 2022 год с подарками от сети «АТБ».

Промо от «АТБ» – это всегда незабываемые эмоции и фантастические подарки! А в канун новогодних праздников это именно то, что нужно каждому из нас.

ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА: КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ «АТБ ВІТАЄ ТЕБЕ!»

Как социально ориентированный и ответственный бизнес «АТБ» все свои акции проводит открыто и прозрачно. Условия новогодней акции «АТБ вітає тебе!» также просты. Акция продлится до 26 декабря 2021 года во всех магазинах сети «АТБ».

Для участия в ней необходимо:

1. Приобрести в магазине «АТБ» товары на сумму от 200 грн. одним чеком, включая по меньшей мере один товар компании-партнера.

2. Зарегистрировать код из кассового чека на сайте newyear.atbmarket.com.

3. Как только код будет верифицирован, участник сможет покрутить виртуальное колесо удачи на сайте и сразу увидеть свой подарок.