Лента

admin
admin
Сегодня 12:14466

Новогоднее чудо от «АТБ»: чек на 200 гривен может превратиться почти в 2 миллиона!

Накануне новогодних праздников и Рождества крупнейшая по многим показателям торговая компания Украины «АТБ-Маркет» приготовила миллионам своих клиентов поистине щедрые подарки.

Масштабная акция «АТБ вітає тебе!» стартовала во всех супермаркетах сети (их в 24 областях страны сегодня уже почти 1300), а также в первом украинском продуктовом онлайн-магазине «АТБ». Продлится она до конца декабря. В преддверии Нового года будут оглашены имена победителей. Главным призом на этот раз станет солидная сумма денег на покупку собственного комфортного жилья — таунхауса. Итак, обо всем по порядку...

Почти три десятилетия украинцы перед праздниками спешат за гарантированно свежими продуктами в магазины сети «АТБ». И это оправдано. В дискаунтерах данной торговой сети  всегда в наличии более 3,5 тыс. наименований продукции по максимально доступным и честным ценам. Покупая здесь товары, можно системно экономить семейный бюджет – более чем четыре миллиона постоянных клиентов «АТБ» в этом убедились. В течение всего года проводятся различные акции и действуют скидочные программы. А перед главным праздником года в дискаунтерах лидера украинской розничной торговли происходит настоящее новогоднее чудо. С 15 декабря и до 4 января включительно цены на качественные, безопасные, гарантированно свежие продукты снижаются до 50%. В акции попадает почти половина всего ассортимента. И это касается не только привычных многим из нас продуктов отечественных производителей или собственных торговых марок «АТБ» – товары собственного импорта премиум-сегмента также можно приобрести за разумные деньги без  наценки.   

Кроме выгодных ценовых предложений, в этом году лидер отечественного ритейла снова решил удивить украинцев предновогодними щедрыми подарками. Акция «АТБ вітає тебе!» превосходит по масштабу, размаху и призовому фонду все предыдущие аналогичные проекты. 

«Мы не меняем своих традиций и попытались превзойти самих себя — и в креативной подаче, и в эффектности подарков. Для нас и наших партнеров это еще одна возможность выразить потребителям заботу и благодарность за то, что они выбирают нас», – сказал Борис Марков, генеральный директор и председатель Совета директоров корпорации «АТБ». 

Так, в партнёрстве с агентством маркетинговых сервисов Twiga`Go «АТБ» даст возможность покупателям выиграть один из пятнадцати современных телевизоров. Разыгрываются 30 роботов-пылесосов,  100 золотых кулонов, а также сертификат на скидку в магазинах Gold.ua, Comfy и подписка на MEGOGO. А вот счастливчик, которому выпадет главный приз, встретит Новый год и Рождество в своем новом комфортном доме. Главным подарком акции станет  1 800 000 гривен на приобретение таунхауса.

«Мы захотели создать атмосферу уюта и магии будущих праздников уже в декабре. А что может быть лучше подарков? Новое промо от «АТБ» – это не просто рекламная кампания. Это возможность порадовать себя и своих близких в канун Нового года. Мы верим, что этот праздник приносит счастье», – объяснил директор по маркетингу сети «АТБ» Валерий Бондарь.

Важно, что ждать получения приза до конца промо не придется, поскольку каждый подарок (кроме главного приза) отправится к своему владельцу еще до окончания акции. Так что у всех украинцев есть шанс встретить новый 2022 год с подарками от сети «АТБ».

Промо от «АТБ» – это всегда незабываемые эмоции и фантастические подарки! А в канун новогодних праздников это именно то, что нужно каждому из нас. 

ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА: КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ «АТБ ВІТАЄ ТЕБЕ!»

Как социально ориентированный и ответственный бизнес «АТБ» все свои акции проводит открыто и прозрачно. Условия новогодней акции «АТБ вітає тебе!» также просты. Акция продлится до 26 декабря 2021 года во всех магазинах сети «АТБ». 

Для участия в ней необходимо:

1. Приобрести в магазине «АТБ» товары на сумму от 200 грн. одним чеком, включая по меньшей мере один товар компании-партнера.

2.  Зарегистрировать код из кассового чека на сайте newyear.atbmarket.com.

3. Как только код будет верифицирован, участник сможет покрутить виртуальное колесо удачи на сайте и сразу увидеть свой подарок. 

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 231 человек
Сегодня 09:23
В Сумах поставили фигурки детей возле переходов для ограничения скорости движения авто
Сегодня 13:08
Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавших рыбаков
Сегодня 12:58
Сумщина скоро может выйти из "красной" зоны
Сегодня 12:52
Новогоднее чудо от «АТБ»: чек на 200 гривен может превратиться почти в 2 миллиона!
Сегодня 12:14
Конотопчанин поехал в Киев и пропал
Сегодня 12:05
Возобновлено движение двух пассажирских поездов из Киева в Шостку
Сегодня 11:40
В понедельник ЦГБ останется без света
Сегодня 11:35
Сумская легкоатлетка в ТОП-10 на чемпионате Европы по кроссу
Сегодня 11:26
Полиция Сумщины разыскивает пропавшего 20 лет назад Александра Цыплакова
Сегодня 10:59
Сессию Сумского облсовета перенесли на 22 декабря
Сегодня 10:37
Стадион «Юбилейный» и часть корпоративных прав АО «Сумское НПО» с убытками в 385 миллионов переданы в управление АРМА
Сегодня 10:33
view counter
view counter

Статьи

Свято наближається: що подарувати дитині на День святого Миколая
Сегодня 12:05
Секс-робота в Сумах. Як і навіщо допомагають секс-працівникам у обласному центрі
Вчера 17:13
Новорічна ялинка від Сумського держлісгоспу
Вчера 16:16
Доставка пиццы в Чернигове: выгоды и советы
Вчера 15:22
Ботулізм: причини, симптоми та профілактика небезпечної хвороби
Вчера 09:37
У Сумській області 24 медзаклади первинки лікують пацієнтів із туберкульозом
14.12.2021 19:46
Як підібрати універсальні ювелірні прикраси?
14.12.2021 17:20
Как получить тысячу за вакцинацию и куда потратить
13.12.2021 14:42
Локальный феодализм на границе с РФ?
10.12.2021 14:50
Як і в яких приватних медичних закладах Сумщини можна отримати безоплатні послуги?
10.12.2021 14:04
Андрій Деркач: «Влада має першочергово забезпечити теплом соціальні об’єкти»
09.12.2021 14:28
Обещанного 10 лет ждут: когда в Сумах полноценно заработает система «Безопасный город»?
09.12.2021 08:04
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Нелегалка (мала сцена)
Нелегалка (мала сцена)
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.30
Любовний трикутник (Київ)
Любовний трикутник (Київ)
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
19.00
Зарубіжні хіти
Зарубіжні хіти
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Виставка до 100-річчя передачі музею колекції Оскара Гансена "Забутий затишок минулого буття"
Виставка до 100-річчя передачі музею колекції Оскара Гансена "Забутий затишок минулого буття"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00, крім пт
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.