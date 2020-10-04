Юлия Журавок стала мамой, а Артем Тищенко – папой

Сумская биатлонистка Юлия Канивец (Журавок) родила сына, а у уроженца Сумщины Артема Тищенко родилась дочь.
Лучшей стала выпускница СумГУ Юлия Джима, которая заработала 50 тыс. евро (17-е место в Кубке мира)....
25 апреля Богдан Цымбал и Анастасия Сидоренко узаконили свои отношения....
И отправилась в Рамзау ам Дахштайн, где присоединится к основной команде....
В Чернигове продолжается чемпионат Украины по летнему биатлону....
Сумская биатлонистка Вита Семеренко сдала положительный тест на коронавирус и не поехала с командной на сбор в Германию....