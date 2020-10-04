Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:20423

Юлия Журавок стала мамой, а Артем Тищенко – папой

В биатлонной семье Украины – пополнение.

Сумская биатлонистка Юлия Канивец (Журавок) родила сына, а у уроженца Сумщины Артема Тищенко родилась дочь.

Спорт Артем Тищенко Биатлон Рождение ребенка Юлия Журавок
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сколько заработали сумские биатлонисты за сезон?
27.04.2021 12:52

Сколько заработали сумские биатлонисты за сезон?

Лучшей стала выпускница СумГУ Юлия Джима, которая заработала 50 тыс. евро (17-е место в Кубке мира)....

Сумской биатлонист женился
27.04.2021 11:28

Сумской биатлонист женился

25 апреля Богдан Цымбал и Анастасия Сидоренко узаконили свои отношения....

Вита Семеренко получила второй негативный тест на коронавирус
14.10.2020 16:23

Вита Семеренко получила второй негативный тест на коронавирус

И отправилась в Рамзау ам Дахштайн, где присоединится к основной команде....

Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины
08.10.2020 14:39

Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины

В Чернигове продолжается чемпионат Украины по летнему биатлону....

Вита Семеренко сдала положительный тест на коронавирус
04.10.2020 09:33

Вита Семеренко сдала положительный тест на коронавирус

Сумская биатлонистка Вита Семеренко сдала положительный тест на коронавирус и не поехала с командной на сбор в Германию....

Новости

На Сумщине еще 11 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:04
Сумской водоканал сообщает об отключении воды
Сегодня 09:38
Юлия Журавок стала мамой, а Артем Тищенко – папой
Сегодня 09:20
На Сумщине полицейские задержали 18-летнего парня за убийство пенсионера
Сегодня 09:01
Липоводолинский «Альянс» выиграл первый контрольный поединок межсезонья
Сегодня 08:24
В Конотопе грузовик насмерть сбил велосипедиста
Вчера 22:25
Сумчане выступили против многоэтажки в сквере «Дружба»
Вчера 18:06
Борцы с Сумщины отличились на Гимназиаде
Вчера 17:56
Пожилых жителей Сумщины и лиц из «группы риска» призвали прививаться в первую очередь
Вчера 17:50
11 лет за решеткой за убийство знакомого проведет житель Сумщины
Вчера 17:17
На Сумщине участковые обнаружили и изъяли насаждения снотворного мака
Вчера 17:08
Из-за аварии будет остановлен Тополянский водозабор
Вчера 16:47
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.