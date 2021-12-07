Новый детсад в Сумах должен заработать с понедельника

Строительство детсада «Светлячок» наконец закончилось. Сегодня, 15 декабря, на сессии Сумского горсовета депутаты приняли детсад в коммунальную собственность после строительства.
Мэр Сум Александр Лысенко назвал очередную дату начала работы садика – с понедельника.
Напомним: ранее были даты – 24 августа, ноябрь, декабрь…
Потратили на детсада около 100 млн грн средств из городского и государственного бюджета.
В рамках финансирования, выделенного распоряжением главы облгосадминистрации Дмитрия Живицкого, выполнены работы по обустройству подъездных дорог к новопостроенному детскому саду в...