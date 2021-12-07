Новый детсад в Сумах должен заработать с понедельника Новый детсад в 12-м микрорайоне приняли в коммунальную собственность

Строительство детсада «Светлячок» наконец закончилось. Сегодня, 15 декабря, на сессии Сумского горсовета депутаты приняли детсад в коммунальную собственность после строительства.

Мэр Сум Александр Лысенко назвал очередную дату начала работы садика – с понедельника.

Напомним: ранее были даты – 24 августа, ноябрь, декабрь…

Потратили на детсада около 100 млн грн средств из городского и государственного бюджета.