В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 191 человека

По состоянию на 15 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 128 731 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2727 летальных исходов, за минувшие сутки – 8 (Конотопский р-н – 4, Роменский р-н – 1, Сумской р-н – 2, Шосткинский р-н – 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровело 120 969 человек, из них за минувшие сутки – 292 (Конотопский р-н – 83, Ахтырский р-н – 25, Роменский р-н – 37, Сумской р-н – 125, Шосткинский р -н – 22).
Об индикаторных показателях заболеваемости коронавирусной инфекцией в Сумской области во время аппаратного совещания в облгосадминистрации доложил главный санитарный врач области...
COVID-19 подтвердили у 144 человек (Конотопский р-н – 72, Ахтырский р-н – 10, Роменский р-н – 16, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 76 человек (Конотопский р-н – 7, Ахтырский р-н – 8, Сумской р-н – 61)....
COVID-19 подтвердили у 158 человек (Конотопский р-н – 12, Ахтырский р-н – 14, Роменский р-н – 22, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 309 человек (Конотопский р-н – 37, Ахтырский р-н – 29, Роменский р-н – 60, Сумскoй р-н –...