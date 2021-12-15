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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:17305

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 191 человека

COVID-19 подтвердили у 191 человека (Конотопский р-н – 40, Ахтырский р-н – 3, Роменский р-н – 13, Сумской р-н – 125, Шосткинский р-н – 10).

По состоянию на 15 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 128 731 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2727 летальных исходов, за минувшие сутки – 8 (Конотопский р-н – 4, Роменский р-н – 1, Сумской р-н – 2, Шосткинский р-н – 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровело 120 969 человек, из них за минувшие сутки – 292 (Конотопский р-н – 83, Ахтырский р-н – 25, Роменский р-н – 37, Сумской р-н – 125, Шосткинский р -н – 22).

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Общество Коронавирус
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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