Полицейские нашли двух детей с Сумщины, которые трое суток находились в розыске В пятницу, 10 декабря, в дежурную часть отделения полиции № 1 (г. Тростянец) поступило сообщение от местной жительницы о том, что ночью ушли из дома и не вернулись ее приемные дети в возрасте 10 и 15 лет. Также из гаража заявительницы пропал автомобиль «Форд Фокус».

На поиски несовершеннолетних был нацелен личный состав полиции области и общественность.

В течение трех суток сотрудники полиции вели поиски несовершеннолетних: опрашивали друзей и знакомых ребят, проверяли места, где они могли находиться, просматривали записи с камер видеонаблюдения по вероятному направлению их перемещения, информация о поиске несовершеннолетних была размещена в средствах массовой информации.

И такая плодотворная и слаженная работа дала свой положительный результат. 13 декабря в поле, недалеко от города Богодухов Харьковской области, ювенальные полицейские совместно с работниками управления уголовного розыска заметили автомобиль, пропавший в тот день вместе с ребятами.

И уже через несколько часов, благодаря общим розыскным мероприятиям сотрудников Сумской, Харьковской полиции и волонтеров поисково-спасательного отряда «Милена», подростков нашли в городе Харьков, на входе в метрополитен на железнодорожном вокзале.

В разговоре с полицейскими ребята признались, что двое суток они ночевали в машине, а вчера напросились переночевать к доверчивым гражданам.

Жизни и здоровью подростков ничего не угрожает, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.