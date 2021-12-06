Полицейские нашли двух детей с Сумщины, которые трое суток находились в розыске

На поиски несовершеннолетних был нацелен личный состав полиции области и общественность.
В течение трех суток сотрудники полиции вели поиски несовершеннолетних: опрашивали друзей и знакомых ребят, проверяли места, где они могли находиться, просматривали записи с камер видеонаблюдения по вероятному направлению их перемещения, информация о поиске несовершеннолетних была размещена в средствах массовой информации.
И такая плодотворная и слаженная работа дала свой положительный результат. 13 декабря в поле, недалеко от города Богодухов Харьковской области, ювенальные полицейские совместно с работниками управления уголовного розыска заметили автомобиль, пропавший в тот день вместе с ребятами.
И уже через несколько часов, благодаря общим розыскным мероприятиям сотрудников Сумской, Харьковской полиции и волонтеров поисково-спасательного отряда «Милена», подростков нашли в городе Харьков, на входе в метрополитен на железнодорожном вокзале.
В разговоре с полицейскими ребята признались, что двое суток они ночевали в машине, а вчера напросились переночевать к доверчивым гражданам.
Жизни и здоровью подростков ничего не угрожает, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.