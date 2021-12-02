Сумские баскетболисты поделили очки с днепрянами

БК «СумГУ» принимал команду «Днепр-2-ДВУФК-СДЮШОР №5» из Днепра. Первый матч завершился уверенной победой хозяев 78:52 (26:14, 20:12, 11:8, 21:18). Лучшими в составе сумчан были: Виталий Игнатченко – 21 очко + 5 подборов, Игорь Стародуб – 14 очков + 6 передач + 5 перехватов, Лев Кошеватский – 13 очков + 11 подборов…
Вторая игра была более ровной: сначала в счете вели хозяева, потом гости, и снова хозяева до последней минуты, когда за 25 секунд до конца не пропустили решающий бросок гостей. В итоге досадное поражение 73:74 (13:23, 27:9, 22:24, 11:18). Лучшими в составе хозяев были: Игорь Стародуб – 20 очков + 5 подборов + 8 передач, Всеволод Чесак – 20 очков + 5 подборов, Максим Сидоренко – 16 очков, Лев Кошеватский – 11 очков + 9 перехватов.
После 14 игр в активе БК «СумГУ» 7 побед и 7 поражений и третье место в группе 1.
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