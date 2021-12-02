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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:28115

Сумские баскетболисты поделили очки с днепрянами

11-12 декабря в Сумах проходили матчи 8-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге среди мужчин.

БК «СумГУ» принимал команду «Днепр-2-ДВУФК-СДЮШОР №5» из Днепра. Первый матч завершился уверенной победой хозяев 78:52 (26:14, 20:12, 11:8, 21:18). Лучшими в составе сумчан были: Виталий Игнатченко – 21 очко + 5 подборов, Игорь Стародуб – 14 очков + 6 передач + 5 перехватов, Лев Кошеватский – 13 очков + 11 подборов…

Вторая игра была более ровной: сначала в счете вели хозяева, потом гости, и снова хозяева до последней минуты, когда за 25 секунд до конца не пропустили решающий бросок гостей. В итоге досадное поражение 73:74 (13:23, 27:9, 22:24, 11:18). Лучшими в составе хозяев были: Игорь Стародуб – 20 очков + 5 подборов + 8 передач, Всеволод Чесак – 20 очков + 5 подборов, Максим Сидоренко – 16 очков, Лев Кошеватский – 11 очков + 9 перехватов.

После 14 игр в активе БК «СумГУ» 7 побед и 7 поражений и третье место в группе 1.

Спорт Баскетбол БК СумДУ
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