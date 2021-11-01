Сумской каратист взял историческое «серебро»

В турнире принимали участие 2349 юных атлетов в возрасте от 12 до 16 лет из 54 стран мира. Они соревновались в трех возрастных категориях 12-13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет.
Сумчанин Андрей Косарич завоевал историческое 2-е место в категории кадеты (14-15 лет) в весе свыше 70 кг. Он провел шесть поединков с представителями Болгарии 5:2, Италии 2:0, Испании 4:0, Нидерландов 3:0 и Испании 1:0. Но, к сожалению, проиграл финальный поединок спортсмену из Италии 0:1.
Это первая в истории медаль такого рода на счету юных спортсменов Сумщины в Олимпийской версии каратэ WKF. Подготовил спортсмена тренер Угнич Игорь Валентинович. Представляет спортсмен клуб каратэ «Прогресс» и КДЮСШ «Авангард».
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