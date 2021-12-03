На Сумщине по-прежнему прогнозируют погоду теплее обычной

13 декабря: облачно, ночью без существенных осадков, слабый туман, днем небольшой дождь с мокрым снегом, в течение суток местами: гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в течение суток -2...+3°С.
14 декабря: облачно, без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10м/с. Температура ночью -1..+4°С, днем 0..+5°С.
15 декабря: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью -2..+3°С, днем 0..+5°С.
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