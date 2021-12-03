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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:04386

На Сумщине по-прежнему прогнозируют погоду теплее обычной

В начале новой недели на Сумщине сохранится теплее обычной, без существенных осадков погода.

13 декабря: облачно, ночью без существенных осадков, слабый туман, днем небольшой дождь с мокрым снегом, в течение суток местами: гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в течение суток -2...+3°С.

14 декабря: облачно, без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10м/с. Температура ночью -1..+4°С, днем 0..+5°С.

15 декабря: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью -2..+3°С, днем 0..+5°С.

Общество Прогноз погоды
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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