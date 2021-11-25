На Сумщине изъяли 5,5 тонн «травки» на 55 млн грн

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры прекращена деятельность группы лиц, организовавших масштабный процесс выращивания растений, похожих на коноплю (ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 309 и ч. 2 ст. 310 УК Украины).
По данным следствия, в начале 2021 года участники группы, путем маскировки под легальную производственную деятельность, организовали на территории государственного предприятия в городе Глухов процесс выращивания вероятно особо опасного наркотического средства каннабиса, используя специальные лампы освещения и индивидуальный капельный полив.
9 декабря правоохранителями проведено 13 обысков на территории Сумской и Киевской областей в помещениях, где осуществлялось выращивание и хранение вероятно наркотического средства, по местам проживания лиц, которые могут иметь причастность к совершению преступлений, их рабочими местами и в транспортных средствах.
В ходе обысков изъято 1538 полиэтиленовых мешков и коробок с веществом растительного происхождения, внешне похожим на каннабис. Вес каждого из них от 5,5 до 60 кг. Предварительная стоимость изъятого по ценам черного рынка может составлять более 55 миллионов гривен.
В настоящее время решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности лиц, причастных к преступной деятельности и наложении ареста на изъятое имущество.
Противоправная деятельность лиц прекращена следователями следственного управления ГУНП в Сумской области совместно с оперативными работниками управления стратегических расследований в Сумской области ДСР НП Украины, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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