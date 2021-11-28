На Сумщине погода будет определяться антициклоном

11 декабря: облачно, местами небольшие осадки (дождь и мокрый снег), местами туман. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура в течение суток -1...+4°С.
12 декабря: облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -3..+2°С, днем -1..+4°С.
10 декабря в Сумской области сохранится аномально теплая, без существенных осадков погода....
9 декабря погоду в Сумской области будет определять атмосферный фронт....
Новая неделя в Сумской области начнется повышением температуры воздуха и осадками, которые приносит Балканский циклон....
Утром и первой половиной дня 3 декабря по Сумской области и Сумы сохранится туман, видимость 200-500 м....
В начале новой недели под влиянием южного циклона по имени Benedikt на Сумщине ожидается дождливая, ветреная погода с колебаниями температуры....