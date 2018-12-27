В Сумах могут разрешить торговать елками только на трех рынках Заместитель мэра Сум Тамара Ищенко провела встречи с руководством рынков и предпринимателями, на которых обсудили вопросы реализации на территории Сумской громады хвойных деревьев.

Основанием для встреч стал отказ исполнительного комитета предоставить разрешение на размещение по городу объектов сезонной торговли (продажа хвойных деревьев), в ответ на что городским головой Александром Лысенко было предоставлено поручение проработать вопрос выделения таких мест на рынках города.

В ходе общения с администрацией рынков чиновники, среди которых были также начальник отдела торговли, быта и защиты прав потребителей Олег Дубицкий, начальник управления «Инспекция по благоустройству в г. Сумы» Руслан Голоперов, обсудили возможность выделения таких мест и затронули вопросы организации соответствующей торговли.

Обсуждение этой темы было продолжено на встрече представителей городских властей и органов полиции с предпринимателями, подавшими заявки на осуществление торговли хвойными.

«Учитывая, что места торговли хвойными часто не отвечали запросам и потребностям потребителей, не позволяли свободно передвигаться пешеходам по тротуарам, имели место другие замечания, в этом году мы должны выработать такой механизм работы, чтобы решить компромиссно вопросы: не создать сумчанам неудобства, удовлетворить спрос потребителей, а вместе с тем не нарушить права хозяйствующих субъектов на осуществление предпринимательской деятельности, чтобы торговля происходила в законном русле и не повторилась ситуация, имевшая место при реализации бахчевых», – отметила Тамара Ищенко.

Чиновник сообщила, что, по информации руководства рынков, возможность размещения точек по продаже елок и сосен есть на Центральном рынке, а также рынках на ул. Привокзальная и ул. Интернационалистов. Также чиновник обратила внимание предпринимателей на обязательное принятие мер по недопущению скопления покупателей и нарушению карантинных требований.

Это, а также недопустимость осуществления незаконной торговли, отметили присутствующие на встрече представители Сумского районного управления полиции ГУНП Украины в Сумской области и патрульной полиции.

В свою очередь, предприниматели обратились к городским властям с просьбой рассмотреть возможность выделения под реализацию хвойных территорий, на которых такая торговля происходила в предыдущие годы. Также предложили, как вариант, ужесточить требования к обустройству таких торговых точек и пообещали соблюдать эти правила.