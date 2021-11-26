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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Белополье дали 5 лет пьяному водителю, сбившему насмерть на тротуаре бывшую учительницу

При публичном обвинении Белопольского отдела Сумской окружной прокуратуры приговором суда 34-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие, приговорен к 5 годам лишения свободы (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

В настоящее время приговор вступил в законную силу.

Прокурор в суде доказал, что происшествие произошло 26 августа 2021 года около 12:20 в г. Белополье. Водитель автомобиля марки ВАЗ 21011 не справился с управлением и в районе дома №11 по ул. Макаренко выехал на пешеходную дорожку, где совершил наезд на женщину. От полученных травм 69-летняя потерпевшая через несколько дней скончалась в больнице. Женщина больше 40 лет работала учителем украинского языка и литературы в Белопольской школе №1.

Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, содержание алкоголя в крови – 2,51 промилле, что более чем в 12 раз превышает норму. В суде обвиняемый вину свою признал, убеждал, что раскаивается, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Приговор суда Смертельное ДТП
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