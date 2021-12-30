Сумские копы поймали елочных браконьеров

На линию 102 поступило сообщение, что на улице Генерала Грекова неизвестный мужчина срубил сосну и побежал в сторону улицы Криничной. Заявительница представила подробное описание мужчины, поэтому патрульные сразу же направились в направлении его вероятного пребывания. Через несколько минут стражи порядка обнаружили мужчину, похожего по ориентировке. В руках 53-летний сумчанин нес хвойное дерево без чипа или индивидуального номера штрихкода и топора.
В то же время на автодороге Н 12 Сумы — Полтава патрульные заметили подозрительного мужчину, который срубал зеленые насаждения хвойных деревьев в лесополосе на выезде из города Ахтырки. Во время общения с 66-летним местным жителем полицейские установили, что он успел срубить уже около 10 хвойных деревьев.
В обоих случаях патрульные вызвали следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств происшествия.
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