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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:22262

На Сумщине полицейские остановили грузовик с нелегальными елками

500 хвойных деревьев перевозил водитель без соответствующих документов. По данному факту в полиции открыли уголовное производство и проводят проверку.

Патрулируя автодорогу «Шостка-Кролевец», в рамках проведения профилактических мероприятий под условным названием «Елка», работниками отдела реагирования патрульной полиции был остановлен грузовой автомобиль. В ходе общения с водителем правоохранители установили, что он перевозит хвойные деревья в количестве 500 штук.

В ходе проверки документов сотрудники полиции выявили признаки подделки и немедленно вызвали следственно-оперативную группу полиции на место происшествия.

Автомобиль с хвойными деревьями изъят и помещен на штрафплощадку полиции.

По указанному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 246 «незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Елки
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