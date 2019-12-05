На Сумщине полицейские остановили грузовик с нелегальными елками

Патрулируя автодорогу «Шостка-Кролевец», в рамках проведения профилактических мероприятий под условным названием «Елка», работниками отдела реагирования патрульной полиции был остановлен грузовой автомобиль. В ходе общения с водителем правоохранители установили, что он перевозит хвойные деревья в количестве 500 штук.
В ходе проверки документов сотрудники полиции выявили признаки подделки и немедленно вызвали следственно-оперативную группу полиции на место происшествия.
Автомобиль с хвойными деревьями изъят и помещен на штрафплощадку полиции.
По указанному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 246 «незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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