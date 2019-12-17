В Сумах полицейские изъяли больше 300 нелегальных елок

Комплекс профилактических мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды, начался 15 декабря на всей территории страны и продлится до окончания праздников. С начала работники Сумского районного управления полиции ГУНП в Сумской области провели около 160 проверок на территории областного центра. В частности, обследовали места сезонной розничной торговли живыми елками на предмет законности реализации.
По результатам проведения комплекса мероприятий полицейские выявили 11 нарушений, составили 9 протоколов об административном правонарушении, предусмотренных статьей 160 и 2 протокола по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Правоохранители изъяли 319 хвойных деревьев, примерно общей стоимостью почти 32 000 гривен.
Полицейские напоминают, что за незаконную вырубку, перевозку и реализацию хвойных пород деревьев законодательством предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.
При покупке елки обратитесь к продавцу с требованием предоставить соответствующие документы для того, чтобы убедиться, что приобретете елку без нарушения требований закона, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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