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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:23287

В Сумах полицейские изъяли больше 300 нелегальных елок

В канун Новогодних и Рождественских праздников особое внимание правоохранители уделяют контролю над охраной лесов от незаконных вырубок, перевозкой и реализацией хвойных деревьев.

Комплекс профилактических мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды, начался 15 декабря на всей территории страны и продлится до окончания праздников. С начала работники Сумского районного управления полиции ГУНП в Сумской области провели около 160 проверок на территории областного центра. В частности, обследовали места сезонной розничной торговли живыми елками на предмет законности реализации.

По результатам проведения комплекса мероприятий полицейские выявили 11 нарушений, составили 9 протоколов об административном правонарушении, предусмотренных статьей 160 и 2 протокола по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Правоохранители изъяли 319 хвойных деревьев, примерно общей стоимостью почти 32 000 гривен.

Полицейские напоминают, что за незаконную вырубку, перевозку и реализацию хвойных пород деревьев законодательством предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

При покупке елки обратитесь к продавцу с требованием предоставить соответствующие документы для того, чтобы убедиться, что приобретете елку без нарушения требований закона, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Елки
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