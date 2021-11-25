Сумские баскетболисты сыграют с «Мариуполем» (трансляция)

Сборная Сумской области – БК «СумГУ» (6 побед – 5 поражения, 3 место) будет принимать лидера группы 1 БК «Мариуполь» (9-2). Игра пройдет в манеже СумГУ, к сожалению, без зрителей.
Начало игры в 12.00.
Первая игра завершилась 57:90 в пользу гостей.
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