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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:00162

Сумские баскетболисты сыграют с «Мариуполем» (трансляция)

Сегодня, 4 декабря, в Сумах пройдет повторный матч 6-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей мужской лиге.

Сборная Сумской области – БК «СумГУ» (6 побед – 5 поражения, 3 место) будет принимать лидера группы 1 БК «Мариуполь» (9-2). Игра пройдет в манеже СумГУ, к сожалению, без зрителей.

Начало игры в 12.00.

Первая игра завершилась 57:90 в пользу гостей.

Спорт Анонс Баскетбол БК СумДУ Трансляция
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