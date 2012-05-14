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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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За могилой Чехова в Сумах присмотрят

На сессии 24 ноября Сумской горсовет принял решение о зачислении в коммунальную собственность Сумской громады надгробного сооружения на месте захоронения Николая Павловича Чехова на Лучанском кладбище в Сумах.

Речь идет о гранитном кресте на постаменте, оштукатуренном кирпичном надгробии и ограждении. В дальнейшем их передадут на баланс КП «Спецкомбинат», которое отвечает за городские кладбища. В преамбуле решения говорится, что это сделано с целью обеспечения надлежащего ухода за объектом культурного наследия, пишет Ваш шанс.

Напомним, что художник Николай Павлович Чехов – брат писателя Антона Павловича Чехова. Они приезжали и жили в Сумах в 1888 и 1889 годах.

Общество Чехов
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