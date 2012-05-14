За могилой Чехова в Сумах присмотрят

Речь идет о гранитном кресте на постаменте, оштукатуренном кирпичном надгробии и ограждении. В дальнейшем их передадут на баланс КП «Спецкомбинат», которое отвечает за городские кладбища. В преамбуле решения говорится, что это сделано с целью обеспечения надлежащего ухода за объектом культурного наследия, пишет Ваш шанс.
Напомним, что художник Николай Павлович Чехов – брат писателя Антона Павловича Чехова. Они приезжали и жили в Сумах в 1888 и 1889 годах.
Что мы знаем об Антоне Павловиче? Умеем ли его читать и понимать?...
Что мы знаем об Антоне Павловиче? Умеем ли его читать и понимать?...
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