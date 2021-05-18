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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:30216

Сумские депутаты не дали денег на проект крытых кортов в «Теннисной академии»

На заседании профильной депутатской комиссии рассматривался вопрос о выделении 500 тыс. грн, которые руководство Теннисной академии просило на разработку проектно-сметной документации для реконструкции (с достройкой) теннисных кортов, пишет Ваш шанс.

«В парке Кожедуба занимаются на кортах так называемой первой карты, где также нужно делать ремонты, - объяснила проблему замначальницы отдела по вопросам молодежи и спорта Галина Михалева. - За первой картой есть вторая, которая не используется. Там есть возможность сделать крытые теннисные корты из легких конструкций, чтобы места для тренировок не намокали от дождя и снега. Чтобы мы могли подать этот проект для финансирования за счет ГФРР, нужна проектно-сметная документация. 500 тысяч, как уточнил УКС, просим заложить на следующий год».

«Есть ли смысл сейчас закладывать эти деньги? - поинтересовалась председатель депкомиссии Валентина Доминас. - Может, дождаться, когда будет проект комплексной реконструкции всего парка, где запланированы и теннисные корты? Известно, что в следующем году в Сумах должно начаться строительство урбан-парка. Когда этот вопрос будет рассматриваться, свое мнение выскажут и депутаты. Там должны быть крытые теннисные корты».

Спорт Корты Теннисная академия
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