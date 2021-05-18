Сумские депутаты не дали денег на проект крытых кортов в «Теннисной академии»

«В парке Кожедуба занимаются на кортах так называемой первой карты, где также нужно делать ремонты, - объяснила проблему замначальницы отдела по вопросам молодежи и спорта Галина Михалева. - За первой картой есть вторая, которая не используется. Там есть возможность сделать крытые теннисные корты из легких конструкций, чтобы места для тренировок не намокали от дождя и снега. Чтобы мы могли подать этот проект для финансирования за счет ГФРР, нужна проектно-сметная документация. 500 тысяч, как уточнил УКС, просим заложить на следующий год».
«Есть ли смысл сейчас закладывать эти деньги? - поинтересовалась председатель депкомиссии Валентина Доминас. - Может, дождаться, когда будет проект комплексной реконструкции всего парка, где запланированы и теннисные корты? Известно, что в следующем году в Сумах должно начаться строительство урбан-парка. Когда этот вопрос будет рассматриваться, свое мнение выскажут и депутаты. Там должны быть крытые теннисные корты».
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