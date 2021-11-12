Сумские патрульные задержали буйного наркомана

Во время общения 31-летний сумчанин заметно нервничал. Проверив его личность по имеющимся базам данных, инспекторы установили, что у мужчины были проблемы с законом в сфере обращения наркотических веществ. Проведя поверхностную проверку, полицейские обнаружили у него три свертка с веществом, похожим на наркотическое.
Для выяснения обстоятельств стражи порядка вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. По этому факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 (Незаконное хранение наркотиков) УКУ.
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