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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:00342

Сумские патрульные задержали буйного наркомана

На улице Ремесленной патрульные роты тактико-оперативного реагирования обнаружили мужчину, который нарушал общественный порядок.

Во время общения 31-летний сумчанин заметно нервничал. Проверив его личность по имеющимся базам данных, инспекторы установили, что у мужчины были проблемы с законом в сфере обращения наркотических веществ. Проведя поверхностную проверку, полицейские обнаружили у него три свертка с веществом, похожим на наркотическое.

Для выяснения обстоятельств стражи порядка вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. По этому факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 (Незаконное хранение наркотиков) УКУ.

Право Наркотики
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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