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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах за один вечер произошло 6 ДТП с потерпевшими

За понедельник, 29 ноября, во время дождливой погоды в Сумах произошло 6 ДТП с потерпевшими.

В 16:00 патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными на улице Металлургов. Инспекторы предварительно выяснили, что 45-летний водитель автомобиля Renault Kangoo допустил наезд на двигавшегося в попутном направлении велосипедиста. В результате ДТП 66-летний велосипедист получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

В 16:02 патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными на проспекте Михаила Лушпы. Инспекторы предварительно выяснили, что 47-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 31-летний гражданин с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

В 16:17 патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными по улице Троицкой. Инспекторы предварительно выяснили, что 44-летний водитель автомобиля Skoda Superb не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 70-летняя гражданка получила телесные повреждения. Ее доставили в медицинское учреждение.

В 17:22 патрульные получили уведомление о ДТП на улице Героев Крут. Инспекторы предварительно выяснили, что 77-летняя женщина попала под колеса автомобиля ГАЗ, пересекая проезжую часть в неустановленном для этого месте, за пределами пешеходного перехода. От полученных телесных повреждений сумчанка погибла на месте происшествия.

В 18:08 патрульные получили уведомление о ДТП с травмированными на улице Харьковской. Инспекторы предварительно выяснили, что водитель автомобиля Honda Accord, не соблюдая безопасную дистанцию и скорость движения, допустил наезд на автомобиль Daewoo Lanos, водитель которого остановился перед светофорным объектом, чтобы предоставил преимущество в движении пешеходам. 48-летнюю пассажирку автомобиля Daewoo Lanos с травмами доставили в больницу.

В 23:18 патрульные получили уведомление о ДТП с травмированными на улице Харьковской. Инспекторы предварительно выяснили, что 28-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии 21-летняя гражданка получила телесные повреждения, с которыми ее доставили в больницу.

Во всех случаях на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Право Дтп
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