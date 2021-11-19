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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:52247

На Сумщине дали 8 лет мошеннику-наркодилеру

К 8 лишению свободы приговорен мужчина в Сумской области за незаконное обращение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, полученных мошенническим путем.

Кролевецким отделом Конотопской окружной прокуратуры заключено соглашение о признании виновности с 46-летним мужчиной, который обвинялся в незаконном обороте наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, полученных мошенническим путем (ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 307, ч. 1). ст.308, ч.1 ст.321 УК Украины). Суд 25 ноября 2021 года утвердил соглашение и приговорил обвиняемого к 8 годам лишения свободы, а также конфисковал в доход государства 5 тыс. 200 долларов США, изъятых во время обыска.

Установлено, что обвиняемый стоял на учете одновременно в шести столичных медицинских центрах как наркозависимое лицо, нуждающееся в заместительной поддерживающей терапии. По рецептам получал медицинские препараты, которые лично или с помощью сообщника реализовывал соответствующим лицам. По месту его жительства обнаружены и изъяты таблетки наркотического средства «Метадон», «Димедрол», маковая соломка, листки назначения наркотических средств и 5 тыс. 200 долларов США.

До этого его сообщник приговором суда признан виновным и приговорен к 4 годам 3 месяцам лишения свободы (ч. 2 ст. 307, ч. 1 и ч. 2 ст. 308 УК Украины). Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось отделением полиции № 1 (г. Кролевец) Конотопского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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