В Сумах дали 4 года за ДТП с тяжелыми последствиями Окружной прокуратурой города Сумы поддержано публичное обвинение в отношении 69-летнего мужчины, совершившего ДТП с тяжелыми последствиями.

Речь идет о произошедшем 9 ноября 2020 года в г. Сумы. Около 14.30 мин, управляя автомобилем «ВАЗ 21063» и двигаясь по ул. Г. Кондратьева, в районе перекрестка с ул. Б. Хмельницкого водитель пренебрег безопасностью дорожного движения и на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода. 45-летняя потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения, до сих пор находится под наблюдением врачей. Согласно результатам исследования, водитель находился в состоянии наркотического опьянения, в его биологических материалах обнаружены опиаты и барбитураты.

В суде обвиняемый вину свою признал частично, по его словам, потерпевшая сама виновна в ДТП, поскольку вышла на пешеходный переход, не убедившись, что это будет для нее безопасно. Также отрицал то обстоятельство, что находился в состоянии наркотического опьянения, так как вообще не употребляет наркотические средства, а только принимает определенные лекарства в связи с заболеванием позвоночника.

По приговору суда обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины и приговорено к 4 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года.

Досудебное расследование проведено следователями Сумского райуправления полиции, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.