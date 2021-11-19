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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:51223

22-26 листопада проходить Всеукраїнський тиждень професійної освіти

22-26 листопада 2021 року Міністерство освіти і науки спільно з роботодавцями, міжнародними партнерами та регіональними представниками проводить Всеукраїнський тиждень професійної освіти.

На регіональному рівні відбудуться організовані закладами професійної освіти вебінари, майстер-класи, екскурсії та лекції. Зокрема у Сумській області заплановані до відкриття Центри розвитку кар’єри на базі наступних навчальних закладів: ДПТНЗ "Конотопське  вище професійне училище", ДНЗ «Білопільське вище професійне училище», ДНЗ «Глухівське вище професійне училище», ДПТНЗ "Лебединське  вище професійне училище лісового господарства".

З метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці випускників закладів професійно-технічної освіти, в рамках відкриття таких Центрів, філіями Сумського обласного центру зайнятості заплановано проведеня ряд тренінгів: «Моє перше резюме», «Секрети успішної співбесіди», «Сучасні технології пошуку роботи».

Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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