В Воронеже на ремонт амбулатории потратили 8,7 млн грн

Капитальный ремонт амбулатории в пгт Воронеж Шосткинского района осуществлялся за счет государственного фонда регионального развития и местного бюджета.
Общая сметная стоимость объекта составила 8,7 млн. грн. Строительные работы начаты в сентябре 2019 года. По состоянию на сегодняшний день все средства освоены и амбулатория достроена.
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