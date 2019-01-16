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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Воронеже на ремонт амбулатории потратили 8,7 млн грн

На Шосткинщине после капитального ремонта открылась амбулатория.

Капитальный ремонт амбулатории в пгт Воронеж Шосткинского района осуществлялся за счет государственного фонда регионального развития и местного бюджета.

Общая сметная стоимость объекта составила 8,7 млн. грн. Строительные работы начаты в сентябре 2019 года. По состоянию на сегодняшний день все средства освоены и амбулатория достроена.

На открытие приезжал целый губернатор Сумщины Дмитрий Живицкий.

Общество Амбулатория
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