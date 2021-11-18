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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:20288

В Сумах возродили Топ-радио+

В ноябре в Сумах возродило вещание Топ-радио+.

Теперь эфиры проходят в Ютубе. Ведут их один из основателей оригинального Топ-радио Сергей Шепилов и его жена Ольга Беляева.

В этом году исполняется 25 лет с первого эфира Топ-радио на ФМ-частоте 106,4 МГц.

Досуг Топ-радио
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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