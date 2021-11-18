В Сумах возродили Топ-радио+ В ноябре в Сумах возродило вещание Топ-радио+.

Теперь эфиры проходят в Ютубе. Ведут их один из основателей оригинального Топ-радио Сергей Шепилов и его жена Ольга Беляева.

В этом году исполняется 25 лет с первого эфира Топ-радио на ФМ-частоте 106,4 МГц.