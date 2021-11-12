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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:41244

Сумские футзалисты сыграют в Кубке Украины с киевлянами

Определены пары третьего предварительного этапа Кубка Украины по футзалу.

Пары третьего предварительного этапа:

«ЗАПОРОЖПРОМГРУПП» (Запорожье) – «Славута» (Славута)

«Human» (Днепр) – «Любарт» (Луцк)

«BudmonsteR» (Киев) – «Легион» (Днепр)

«Урожай» (Черновцы) – «Гепард» (Харьков)

«INTER» (Донецк) – «Бастион» (Львов)

"SKIDKA" (Киев) - "Ураган-2-КФВ" (Ивано-Франковск)

«SkyUp» (Киев) – «Технология-Агросвит» (Сумы)

Базовые даты матчей: 4-5 декабря (первые поединки) и 18-19 декабря (ответные матчи).

На предварительном этапе соперник сумчан одолел дублеров львовской «Энергии», дважды обыграв КИВС «Энергия-2» 8:3 и 4:2.

Спорт Футзал
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Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.00
Нелегалка (мала сцена)
Нелегалка (мала сцена)
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.30
Спадкоємці Рабурдена
Спадкоємці Рабурдена
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
18.00
Концерт камерного оркестру старовинної та сучасної музики «Ренесанс»
Концерт камерного оркестру старовинної та сучасної музики «Ренесанс»
Концерты Сумська обласна філармонія
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