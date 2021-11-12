Сумские футзалисты сыграют в Кубке Украины с киевлянами

Пары третьего предварительного этапа:
«ЗАПОРОЖПРОМГРУПП» (Запорожье) – «Славута» (Славута)
«Human» (Днепр) – «Любарт» (Луцк)
«BudmonsteR» (Киев) – «Легион» (Днепр)
«Урожай» (Черновцы) – «Гепард» (Харьков)
«INTER» (Донецк) – «Бастион» (Львов)
"SKIDKA" (Киев) - "Ураган-2-КФВ" (Ивано-Франковск)
«SkyUp» (Киев) – «Технология-Агросвит» (Сумы)
Базовые даты матчей: 4-5 декабря (первые поединки) и 18-19 декабря (ответные матчи).
На предварительном этапе соперник сумчан одолел дублеров львовской «Энергии», дважды обыграв КИВС «Энергия-2» 8:3 и 4:2.
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