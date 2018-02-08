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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:57550

Мэр Сум пообещал наказать виновных в не рассмотрении петиций

Сегодня, 24 ноября, проходит сессия Сумского горсовета.

Во время заседания депутат Владимир Чепик подал депутатский запрос относительно не рассмотрения исполкомом и горсоветом петиций сумчан. А вернее не подготовки чиновниками проектов решений исполкома или горсовета по петициям, которые набрали необходимо количество подписей. Ведь зачастую мэр Сум Александр Лысенко подписывает ответы, подготовленные его подчиненными, типа: «Денег нет. Но вы держитесь» и т.п.

На это мэр Сум дал поручение проверить эту информацию и дисциплинарно наказать виновных…

Напомним: мэр Сум в свое время обещал увольнять тех чиновников, кто попадется на вождении авто в нетрезвом состоянии, однако некоторые подчиненные ему явно роднее. Имеется в виду начальник городского ГАСКа Николай Зигуненко, на которого патрульные составили соответствующий протокол уже больше месяца назад…

Общество Петиции
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