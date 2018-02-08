Мэр Сум пообещал наказать виновных в не рассмотрении петиций Сегодня, 24 ноября, проходит сессия Сумского горсовета.

Во время заседания депутат Владимир Чепик подал депутатский запрос относительно не рассмотрения исполкомом и горсоветом петиций сумчан. А вернее не подготовки чиновниками проектов решений исполкома или горсовета по петициям, которые набрали необходимо количество подписей. Ведь зачастую мэр Сум Александр Лысенко подписывает ответы, подготовленные его подчиненными, типа: «Денег нет. Но вы держитесь» и т.п.

На это мэр Сум дал поручение проверить эту информацию и дисциплинарно наказать виновных…

Напомним: мэр Сум в свое время обещал увольнять тех чиновников, кто попадется на вождении авто в нетрезвом состоянии, однако некоторые подчиненные ему явно роднее. Имеется в виду начальник городского ГАСКа Николай Зигуненко, на которого патрульные составили соответствующий протокол уже больше месяца назад…