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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:26254

Сумские патрульные вернули домой двух пожилых людей, разыскиваемых родными

Экипаж патрульных в составе Елены Ревы и Дмитрия Зимы получил сообщение на улицу Ремесленную.

Родные сообщили о 66-летнем мужчине, который не вернулся домой с прогулки. Около часа дочь пыталась самостоятельно найти отца. Но когда поиски результатов не дали, женщина позвонила по телефону на линию 102. Она очень волновалась, ведь у отца были проблемы с памятью. Инспекторы немедленно приступили к поискам мужчины. Патрульные осматривали каждый двор и опросили прохожих. Через час на улице Труда они увидели «скорую», где медики оказывали помощь гражданину. Им оказался именно тот сумчанин, которого и разыскивали инспекторы. Выяснилось, что мужчина, потеряв равновесие, упал. Проходившие мимо небезразличные граждане сразу же вызвали медиков на место происшествия. Убедившись, что с мужчиной все хорошо, стражи порядка доставили его домой и передали родным.

Уже через несколько часов патрульные получили еще одно сообщение. В этот раз на улицу Харьковскую. Неравнодушная сумчанка сообщила на линию 102 о бабушке, которую она обнаружила на остановке. Пожилая женщина выглядела растерянно и не помнила, где живет. К счастью, гражданка имела с собой пенсионное удостоверение. Патрульные установили адрес ее проживания и сразу же доставили домой. Там ее уже ждала обеспокоенная дочь. Как оказалось, у 83-летней женщины проблемы с памятью и иногда забывает дорогу домой.

Общество
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