В центре Сум отключили воду

Для проведения аварийно-ремонтных работ временно прекращено водоснабжение на ул. Ильинская, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 48, 49, 52, 52/1, 52/2, 54, 56, ул. Д. Галицкого, 27, 34, 35, 36, 39, 46, 47, 49, 50, ул. Куликовская 31, 33, 43, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 74, ул. Люблинская, 1, 2, 5, 5, 6, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, ул. Садовая, 24, 25, 26, 28, 33.
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