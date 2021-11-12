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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:11611

В центре Сум отключили воду

Сумской водоканал сообщает об отключении воды в районе ул. Ильинская.

Для проведения аварийно-ремонтных работ временно прекращено водоснабжение на ул. Ильинская, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 48, 49, 52, 52/1, 52/2, 54, 56, ул. Д. Галицкого, 27, 34, 35, 36, 39, 46, 47, 49, 50, ул. Куликовская 31, 33, 43, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 74, ул. Люблинская, 1, 2, 5, 5, 6, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, ул. Садовая, 24, 25, 26, 28, 33.

Общество Отключение воды
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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