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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:43842

Сумскому горсовету запретили распоряжаться землей

Сегодня, 24 ноября, проходит сессия Сумского горсовета.

Перед началом заседания выступил представитель исполнительной службы, который зачитал список земельных участков, с которыми горсовету, согласно постановлению Хозяйственного суда Сумской области, запрещено выполнять любые действия на период рассмотрения иска, который рассматривается в суде. Таких участков набралось пару десятков в районе ул. Нахимова.

Общество Земля Нахимова
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