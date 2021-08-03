Сумскому горсовету запретили распоряжаться землей

Перед началом заседания выступил представитель исполнительной службы, который зачитал список земельных участков, с которыми горсовету, согласно постановлению Хозяйственного суда Сумской области, запрещено выполнять любые действия на период рассмотрения иска, который рассматривается в суде. Таких участков набралось пару десятков в районе ул. Нахимова.
Шосткинской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении секретаря сельского совета, которая, злоупотребляя властью путем внесения...
В государственную собственность возвращено 148 га земли стоимостью 30 млн грн....
По иску Сумской окружной прокуратуры решением Хозяйственного суда Сумской области признано незаконным предоставление в аренду 13 земельных участков площадью 79...
По иску ювенальных прокуроров Шосткинской окружной прокуратуры решением Хозяйственного суда Сумской области признан недействительным договор аренды, поэтому учебному заведению возвращено...
Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры сообщено о подозрении секретарю сельсовета, которая, злоупотребляя властью, путем внесения в официальные документы ложных...