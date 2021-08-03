Сумскому горсовету запретили распоряжаться землей Сегодня, 24 ноября, проходит сессия Сумского горсовета.

Перед началом заседания выступил представитель исполнительной службы, который зачитал список земельных участков, с которыми горсовету, согласно постановлению Хозяйственного суда Сумской области, запрещено выполнять любые действия на период рассмотрения иска, который рассматривается в суде. Таких участков набралось пару десятков в районе ул. Нахимова.