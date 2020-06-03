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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:0285

Найближчі 7 місяців на Сумщині заборонено ловити раків!

Сумський рибоохоронний патруль повідомляє, що з 01 грудня 2021 року по 30 червня 2022 року в області триватиме заборона на вилов річкових раків на період їх спарювання, винощування ікри та першої линьки.

Дане рішення вмотивоване рекомендаціями Інституту рибного господарства НААН України та націлене на охорону раків упродовж періоду їхнього спарювання, виношування ікри та першої линьки.
У зв’язку із зазначеним Інспекція посилить контроль за охороною цих водних біоресурсів на всіх водоймах Сумщини. У разі виявлення фактів лову раків, порушники притягатимуся до адміністративної відповідальності, передбаченої ч. 4 ст. 85 КУпАП, що тягне за собою накладення штрафу до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім того, браконьєрам доведеться викласти 3332 грн. за кожного рака, незалежно від його розміру та ваги.

Общество Раки
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