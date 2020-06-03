Найближчі 7 місяців на Сумщині заборонено ловити раків!

Дане рішення вмотивоване рекомендаціями Інституту рибного господарства НААН України та націлене на охорону раків упродовж періоду їхнього спарювання, виношування ікри та першої линьки.
У зв’язку із зазначеним Інспекція посилить контроль за охороною цих водних біоресурсів на всіх водоймах Сумщини. У разі виявлення фактів лову раків, порушники притягатимуся до адміністративної відповідальності, передбаченої ч. 4 ст. 85 КУпАП, що тягне за собою накладення штрафу до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім того, браконьєрам доведеться викласти 3332 грн. за кожного рака, незалежно від його розміру та ваги.
Запрет будет действовать два месяца....
Сумской рыбоохранный патруль сообщает, что 25 августа государственными инспекторами разоблачено грубое нарушение Правил рыболовства на Косовщинском водохранилище....
Відповідно до наказу Управління Державного агентства рибного господарства у Сумській області від 23.07.2020 № 66 «Про встановлення терміну заборони на...
6 июля государственными инспекторами Сумского рыбоохранного патруля разоблаченj грубое нарушение Правил рыболовства....
2 июня государственными инспекторами Сумского рыбоохранного патруля разоблачено грубое нарушение Правил рыболовства....