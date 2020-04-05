Сумской ТЮЗ стал академическим

Об этом в Фейсбуке написала начальник управления культуру Сумской облгосадминистрации Елена Мельник.
«Искренне поздравляем коллектив Сумского областного театра для детей и юношества с предоставлением статуса, «АКАДЕМИЧЕСКИЙ». Спасибо Дмитрию Живицкому. Мы оправдаем доверие», - написала она.
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