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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:36293

Сумской ТЮЗ стал академическим

Сумской областной театр для детей и юношества получил статус академический.

Об этом в Фейсбуке написала начальник управления культуру Сумской облгосадминистрации Елена Мельник.

«Искренне поздравляем коллектив Сумского областного театра для детей и юношества с предоставлением статуса, «АКАДЕМИЧЕСКИЙ». Спасибо Дмитрию Живицкому. Мы оправдаем доверие», - написала она.

Досуг ТЮЗ
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