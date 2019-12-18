Полиция Сум открыла уголовное производство по факту надругательства над могилой Вчера в Сумское районное управление полиции поступило сообщение о надругательстве над могилой на одном из кладбищ города.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством подразделения. В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили, что c одной из могил исчезла гранитная ваза в виде гильзы.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 297 «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего» Уголовного кодекса Украины.

Проводятся все необходимые мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступления и его местонахождению, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.