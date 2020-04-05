Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:53328

Сумський ТЮГ показав прем’єру комедії

27 травня в Сумському обласному театрі для дітей та юнацтва вирували емоції - відбулась довгоочікувана прем’єра комедії за твором Еміля Золя «Спадкоємці Рабурдена».

Предпрем’єрний показ вистави у постановці народної артистки України Олександри Сокол, художника – постановника – Лариси Аполлонової та художника з костюмів – Ольги Ледньової колектив театру здійснив ще у березні, але через карантин прем’єру довелось перенести.

Глядачі, які нарешті, мали змогу потрапити на виставу, емоційно слідкували за подіями, які відбувалися на сцені. Історія про літнього пана Рабурдена (в якого майстерно перевтілився заслужений артист України Вадим Шерстюк) та його охочих до грошей родичів на залишила байдужим жодного з глядачів, адже проблеми про загальнолюдські відносини, на які мають вплив гроші або їх відсутність,  завжди актуальні. Яскраві, талановиті акторські роботи народного артиста України Володимира Хорунжего, Аліси Храпової, Віри Ішан, Алевтини та Віталія Радіонових, Ангеліни Адлер, Сергія Демиденка, Станіслава Сахно надзвичайно вразили публіку. Добротна режисура, кумедні, цікаво створені образи, чудові ошатні костюми, розкішна декорація, - все це у поєднанні дарувало справжню естетичну насолоду і яскраві емоції! Тож завершилась вистава під гучні оплески та вигуки «Браво»!

Досуг Спектакль ТЮЗ
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

У Сумському театрі ім. Щепкіна презентують нову виставу за мотивами повісті Гоголя “Вій” (16+)
14.05.2021 10:57

У Сумському театрі ім. Щепкіна презентують нову виставу за мотивами повісті Гоголя “Вій” (16+)

15 та 16 травня о 18:00 у Сумському національному театрі ім. М.С. Щепкніа – прем’єра вистави “Чудернацькі пригоди Бурсака”. Це...

Сумський ТЮГ запрошує на вечірні онлайн-перегляди
07.10.2020 08:03

Сумський ТЮГ запрошує на вечірні онлайн-перегляди

Щочетверга о 18-00 до Сумського обласного театру для дітей та юнацтва поспішала поважна публіка. Адже традиційно щочетверга там проходять вечірні...

Щепкінці покажуть п’єсу британського режисера про Суми просто неба
12.08.2020 12:41

Щепкінці покажуть п’єсу британського режисера про Суми просто неба

Сумський театр ім. Щепкіна + «Зелений театр» = вистава на відкритому просторі....

Сумський ТЮГ починає працювати з суботи
15.06.2020 14:12

Сумський ТЮГ починає працювати з суботи

Після тривалого «антракту» Сумський обласний театр для дітей та юнацтва гостинно відчиняє двері....

Сумской ТЮЗ представил еще один свой спектакль онлайн
05.04.2020 10:51

Сумской ТЮЗ представил еще один свой спектакль онлайн

Сумской областной театр для детей и юношества презентовал свой детский спектакль «Аладдин»....

Новости

На Сумщине 98 новых случаев заболевания коронавирусом: 4 летальных (подробности)
Сегодня 08:56
На Сумщине оппозиция получила контролирующую функцию в областном совете
26.05.2021 16:33
29 травня – мистецький проєкт «Ніч Музеїв» – 2021» (програма)
26.05.2021 08:30
Сумской водоканал шантажирует прокуратуру отключением очистных сооружений
Сегодня 12:23
На Сумщині визначили переможців обласного фестивалю дитячої творчості «Розмай»
Сегодня 12:16
Кому в Сумах и Саду отключат газ?
Сегодня 12:02
Сумчан запрошують до грантової програми на підтримку ініціатив громадянського суспільства у сфері протидії корупції
Сегодня 12:00
«Сумытеплоэнерго» анонсировало отключение горячей воды
Сегодня 11:20
На Сумщине нелегального лесоруба подозревают еще и в убийстве
Сегодня 11:08
В Сумах заминировали «Евробазар»
Сегодня 10:59
В Сумах на футбольном поле встретились студенты
Сегодня 10:30
Сумские студенты - чемпионы Европы по самбо среди молодежи
Сегодня 09:48
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Зоряний рубіж (Едвард Дрейк, 2021)
Зоряний рубіж (Едвард Дрейк, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.45; 16.20
Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
Кино Планета Кіно
14.50; 21.30
Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
Кино Планета Кіно
11.50; 15.30; 17.45
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.00
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25; 20.25
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.10
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
20.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.