Сумський ТЮГ показав прем’єру комедії 27 травня в Сумському обласному театрі для дітей та юнацтва вирували емоції - відбулась довгоочікувана прем’єра комедії за твором Еміля Золя «Спадкоємці Рабурдена».

Предпрем’єрний показ вистави у постановці народної артистки України Олександри Сокол, художника – постановника – Лариси Аполлонової та художника з костюмів – Ольги Ледньової колектив театру здійснив ще у березні, але через карантин прем’єру довелось перенести.

Глядачі, які нарешті, мали змогу потрапити на виставу, емоційно слідкували за подіями, які відбувалися на сцені. Історія про літнього пана Рабурдена (в якого майстерно перевтілився заслужений артист України Вадим Шерстюк) та його охочих до грошей родичів на залишила байдужим жодного з глядачів, адже проблеми про загальнолюдські відносини, на які мають вплив гроші або їх відсутність, завжди актуальні. Яскраві, талановиті акторські роботи народного артиста України Володимира Хорунжего, Аліси Храпової, Віри Ішан, Алевтини та Віталія Радіонових, Ангеліни Адлер, Сергія Демиденка, Станіслава Сахно надзвичайно вразили публіку. Добротна режисура, кумедні, цікаво створені образи, чудові ошатні костюми, розкішна декорація, - все це у поєднанні дарувало справжню естетичну насолоду і яскраві емоції! Тож завершилась вистава під гучні оплески та вигуки «Браво»!