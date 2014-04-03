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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах на содержание дорог и мостов хотят потратить 130 млн грн

В Сумах объявлен тендер на содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений в 2022 году.

16 ноября департамент инфраструктуры объявил тендер на закупку услуг по содержанию улично-дорожной сети и искусственных сооружений на территории Сумской городской территориальной громады в 2022 году, пишет сайт КП «Дорремстрой», которое будет претендовать на эти работы.

Прием тендерных предложений продлится до 17 декабря, аукцион предварительно запланирован на 21 января 2022 года. Ожидаемая стоимость закупки – 130 млн. грн.

Напомним, что в прошлом году департамент инфраструктуры провел тендер на содержание улично-дорожной сети и искусственных построек на ожидаемую стоимость 105 млн. грн. Но фактически в бюджете громады на 2021 год на эти услуги было предусмотрено только 45,9 млн. грн. Еще 4 млн. грн депутаты Сумского городского совета выделили дополнительно в конце октября. То есть в общей сложности – около 50 млн. грн., что вдвое меньше исчисленной заказчиком годовой потребности.

Как следствие в 2021 году департаментом инфраструктуры была заказана, в частности, зимняя уборка только 90 улиц на территории города, тогда как всего в Сумах почти 700 (без учета внутриквартальных дорог и проездов). Также из-за нехватки средств не было включено в договор и содержание улично-дорожной сети в населенных пунктах сельских громад, входящих в состав Сумской городской территориальной громады.

Сколько средств будет выделено на уборку дорог в 2022 году и покроют ли они фактическую потребность общины в этих услугах – пока неизвестно.

Общество Содержание дорог
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