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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине сообщено о подозрении охотнику по факту убийства товарища по неосторожности

При процессуальном руководстве Тростянецкого отдела Ахтырской окружной прокуратуры 16 ноября сообщено о подозрении 31-летнему жителю с. Боромля, который во время охоты произвел смертельный выстрел.

Событие произошло 14 ноября 2021 года. Четверо мужчин находились на охоте недалеко от с. Боромля Ахтырского р-на. Около 13:30 один из охотников, пренебрегая правилами охоты и не убедившись в отсутствии людей, произвел выстрел якобы в сторону зверя, однако ранил своего товарища. От полученной травмы 28-летний потерпевший спустя несколько часов скончался в больнице.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Досудебное расследование осуществляют следственные отделения полиции № 1 (Тростянец) Ахтырского отдела полиции, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Охота Убийство по неосторожности
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