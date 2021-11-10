В Глухове полицейские разоблачили вора автозапчастей

В дежурную часть отдела полиции №1 (г. Глухов) Шосткинского районного управления полиции позвонил кинолог этого же подразделения, который был вне службы. Он рассказал, что у складских помещений заметил подозрительного мужчину. На указанное место была направлена группа по реагированию патрульной полиции.
Указанным мужчиной оказался 36-летний местный житель, обворовавший складское помещение 61-летнего частного предпринимателя, забрав оттуда автозапчасти для грузовиков. Украденное злоумышленник спрятал в кустарниках неподалеку, планируя в дальнейшем выгодно продать.
Во время дальнейших следственных действий правоохранители выяснили, что это уже третья его кража из этого же помещения. В предыдущие разы его тоже интересовали автозапчасти, сданные на металлоприемный пункт.
В полиции в отношении мужчины было открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, которая уже направлена в суд. Санкция статьи предусматривает от трех до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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