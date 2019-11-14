С начала открытия сезона охоты на Сумщине зафиксировали десятки нарушений С начала открытия сезона охоты на Сумщине совершили 228 рейдов, к которым были привлечены работники полиции и представители общественности.

В ходе них было выявлено 65 нарушений правил охоты, 28 нарушений правил обращения оружия и изъято 32 единицы огнестрельного оружия, из которых одно находилось в нелегальном обращении. Об этом шла речь во время встречи руководства полиции области с представителями природоохранных органов.

Совещание прошло под председательством заместителя начальника Главного управления Национальной полиции Сумской области Николай Худенко. В нем приняли участие начальник сектора контроля за оборотом оружия УПД ГУНП, представители Государственной экологической инспекции в Сумской области, Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, Областной организации «Украинское общество охотников и рыболовов».

К совещанию в видеоселекторном режиме присоединились заместители начальников территориальных подразделений полиции области по превенции и представители природоохранных органов.

Во время совещания присутствовавшие рассмотрели вопросы организации совместных мероприятий по предотвращению и выявлению правонарушений и преступлений в сфере природоохранного законодательства во время охотничьего сезона 2021-2022 годов.

Николай Худенко подчеркнул, что с 6 ноября по 31 декабря проводится охота на пушного зверя и парнокопытных животных. Поэтому с целью недопущения нарушений правил охоты, порядка хранения, перевозки, использования охотничьего оружия, чрезвычайных происшествий, ранения, гибели граждан во время охоты на территории области созданы общие рейдовые группы, которые проводят проверки соблюдения природоохранного законодательства Украины.

По окончании совещания присутствовавшие наработали совместные мероприятия по проверкам охотничьих коллективов в ходе проведения охоты и противодействия браконьерству на территории области.