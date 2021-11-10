Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:04423

"1000 грн Зеленского" получат не все, а только те, кто вакцинируется после 19 декабря?

По словам нардепа Алексея Устенко, кто вакцинирован уже – не получит ничего.

Нардеп "Слуги народа" Алексей Устенко заявил, что 1000 гривен от Зеленского получат только те, кто вакцинируется двумя дозами после 19 декабря. А кто вакцинирован уже – не получит ничего.

Об этом APnews пишет со ссылкой на его комментарий в кулуарах Рады журналистам "Вестей".

"Мы же не понимаем, сколько людей будет вакцинироваться. Мне уже тысячу гривен не дадут, и коллеге моему не дадут. Это только тем, кто с 19 декабря (вакцинируется - ред.)", - сказал Устенко.

Отметим, что уже после анонса Зеленского этой программы стало понятно, что денег под это выделили мало. По словам президента, рассчитано потратить 6 млрд гривен, то есть по 1000 грн раздать 6 млн людей.

При этом уже на сегодняшний день двумя дозами вакцинировались 8 млн человек. А значит, денег не хватает по состоянию на сейчас, а после 19 декабря - подавно.

На самом деле программа до сих пор до конца не понятна. Информацию подают как-то смазано, и четкого ответа на вопрос - кто же все-таки получит по 1000 грн - до сих пор нет.

 
Экономика
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 387 человек
Сегодня 09:06
В Сумах младшие ученики пойдут в школу с 17 ноября
12.11.2021 14:55
На Сумщине приобрели меньше всего кислородных концентраторов
Сегодня 14:29
"1000 грн Зеленского" получат не все, а только те, кто вакцинируется после 19 декабря?
Сегодня 14:04
Что известно об убийстве на охоте в Сумской области?
Сегодня 13:26
Боец с Сумщины выиграл «бронзу» в Абу-Даби
Сегодня 13:20
На Сумщине в колодце нашли тело мужчины
Сегодня 13:04
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)
Сегодня 12:53
В Сумах разрыли площадь Независимости
Сегодня 12:26
В Ахтырке пожарные ликвидировали возгорание гаража и автомобиля, предотвратив взрыв газовой установки
Сегодня 11:52
На Сумщине дали 7 лет за убийство матери
Сегодня 11:43
В Сумах пропал 18-летний парень
Сегодня 11:29
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Інструкція з виховання мажорів (Ніколя Кюш, 2021)
Інструкція з виховання мажорів (Ніколя Кюш, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.25
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Остання з нас (Яко Баувер, 2021)
Остання з нас (Яко Баувер, 2021)
Кино Планета Кіно
22.00
Незнайомець (Нанея Міята, 2021)
Незнайомець (Нанея Міята, 2021)
Кино Планета Кіно
16.45; 20.00
Хороший, поганий, коп (Джо Карнаган, 2021)
Хороший, поганий, коп (Джо Карнаган, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.10
Котячі світи Луїса Вейна (Вілл Шарп, 2021)
Котячі світи Луїса Вейна (Вілл Шарп, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.45; 19.15
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Кино Планета Кіно
12.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.