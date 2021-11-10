"1000 грн Зеленского" получат не все, а только те, кто вакцинируется после 19 декабря?

Нардеп "Слуги народа" Алексей Устенко заявил, что 1000 гривен от Зеленского получат только те, кто вакцинируется двумя дозами после 19 декабря. А кто вакцинирован уже – не получит ничего.
Об этом APnews пишет со ссылкой на его комментарий в кулуарах Рады журналистам "Вестей".
"Мы же не понимаем, сколько людей будет вакцинироваться. Мне уже тысячу гривен не дадут, и коллеге моему не дадут. Это только тем, кто с 19 декабря (вакцинируется - ред.)", - сказал Устенко.
Отметим, что уже после анонса Зеленского этой программы стало понятно, что денег под это выделили мало. По словам президента, рассчитано потратить 6 млрд гривен, то есть по 1000 грн раздать 6 млн людей.
При этом уже на сегодняшний день двумя дозами вакцинировались 8 млн человек. А значит, денег не хватает по состоянию на сейчас, а после 19 декабря - подавно.
На самом деле программа до сих пор до конца не понятна. Информацию подают как-то смазано, и четкого ответа на вопрос - кто же все-таки получит по 1000 грн - до сих пор нет.
Напомним: в видеообращении в понедельник, 15 ноября, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики, которая будет предусматривать приятные бонусы для вакцинированных украинцев.
Согласно этой программе, граждане, привитые от COVID-19 двумя дозами вакцины, смогут получить тысячу гривен через приложение "Дія".
Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзал, посещение кинотеатров, театров и т.п. или купить билеты на поездки внутри страны.
Владимир Зеленский назвал эту программу одним из инструментов, который должен поддержать те сектора экономики, которые наиболее пострадали от карантина.
«Каждый, кто получил две прививки, сможет получить одну тысячу гривен быстро и удобно, то есть через приложение "Дія". За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнесклуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны на внутренние авиа- или ж/д перевозки", — сообщил президент.
Программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд гривен, столько же – в начале 2022 года.