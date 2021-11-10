"1000 грн Зеленского" получат не все, а только те, кто вакцинируется после 19 декабря?

Нардеп "Слуги народа" Алексей Устенко заявил, что 1000 гривен от Зеленского получат только те, кто вакцинируется двумя дозами после 19 декабря. А кто вакцинирован уже – не получит ничего.

Об этом APnews пишет со ссылкой на его комментарий в кулуарах Рады журналистам "Вестей".

"Мы же не понимаем, сколько людей будет вакцинироваться. Мне уже тысячу гривен не дадут, и коллеге моему не дадут. Это только тем, кто с 19 декабря (вакцинируется - ред.)", - сказал Устенко.

Отметим, что уже после анонса Зеленского этой программы стало понятно, что денег под это выделили мало. По словам президента, рассчитано потратить 6 млрд гривен, то есть по 1000 грн раздать 6 млн людей.

При этом уже на сегодняшний день двумя дозами вакцинировались 8 млн человек. А значит, денег не хватает по состоянию на сейчас, а после 19 декабря - подавно.

На самом деле программа до сих пор до конца не понятна. Информацию подают как-то смазано, и четкого ответа на вопрос - кто же все-таки получит по 1000 грн - до сих пор нет.