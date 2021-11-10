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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:26781

Что известно об убийстве на охоте в Сумской области?

В урочище Лыбидь, на окраине села Боромля, что в Сумской области 14 ноября тяжело ранили 28-летнего мужчину, который в результате умер в реанимации. По версии полиции, стрелок целил по козе, охотники говорят, что стрелял на звук.

Глава громады Василий Романика на той охоте он не был, говорит, что событие знает от местного егеря, пишет Суспільне.

«Здесь и заяц, и лиса. Охотники стояли по этой стороне, а гонцы гнали с той стороны. И так случилось, что один из охотников стрельнул, нарушив все правила техники безопасности, выстрелил на звук. Ранил этого парня. Кукуруза невысокая, вообще, трудно это понять: у парня 1 метр 90 см рост», – говорит Василий Романика.

Застреленный мужчина – местный житель Владимир Полулях.

В полиции по факту происшествия открыли уголовное производство, по первой части статьи 119 «Убийство по неосторожности» УКУ.

«Предварительно установлено, что 4 граждан охотились неподалеку от с. Боромля Ахтырского района. Стоя на номере, 31-летний мужчина произвел выстрел в сторону дикой козы, после чего услышал крик. Пойдя туда, обнаружил раненого - 28-летнего товарища», - рассказал спикер полиции Сумской области Владимир Крупецких.

Василий Романика тоже охотится. По собственному опыту говорит, что стрелять на звук нельзя.

«Этого парня понять невозможно, потому что стрелять на звук – мы ведь не на войне. Володя Полулях очень способный парень, прошел АТО как офицер запаса, юрист. Я хотел взять его на работу юристом», – говорит Василий Романика.

Максимальное наказание, которое можно получить по статье «Убийство по неосторожности» – пять лет заключения.

Право Убийство
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