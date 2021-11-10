Что известно об убийстве на охоте в Сумской области?

Глава громады Василий Романика на той охоте он не был, говорит, что событие знает от местного егеря, пишет Суспільне.
«Здесь и заяц, и лиса. Охотники стояли по этой стороне, а гонцы гнали с той стороны. И так случилось, что один из охотников стрельнул, нарушив все правила техники безопасности, выстрелил на звук. Ранил этого парня. Кукуруза невысокая, вообще, трудно это понять: у парня 1 метр 90 см рост», – говорит Василий Романика.
Застреленный мужчина – местный житель Владимир Полулях.
В полиции по факту происшествия открыли уголовное производство, по первой части статьи 119 «Убийство по неосторожности» УКУ.
«Предварительно установлено, что 4 граждан охотились неподалеку от с. Боромля Ахтырского района. Стоя на номере, 31-летний мужчина произвел выстрел в сторону дикой козы, после чего услышал крик. Пойдя туда, обнаружил раненого - 28-летнего товарища», - рассказал спикер полиции Сумской области Владимир Крупецких.
Василий Романика тоже охотится. По собственному опыту говорит, что стрелять на звук нельзя.
«Этого парня понять невозможно, потому что стрелять на звук – мы ведь не на войне. Володя Полулях очень способный парень, прошел АТО как офицер запаса, юрист. Я хотел взять его на работу юристом», – говорит Василий Романика.
Максимальное наказание, которое можно получить по статье «Убийство по неосторожности» – пять лет заключения.
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