На Сумщине прекращен оборот незаконно изготовленных табачных изделий

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры прекращен сбыт незаконно изготовленных табачных изделий с использованием поддельных марок акцизного налога (ч. 1 ст. 199, ч.1 и ч. 2 ст. 204 УК Украины).
По данным следствия, группа лиц организовала в Сумской области незаконную продажу подакцизных товаров. В частности, реализовывали табачные изделия, ввезенные в Украину контрабандным путем, или изготовленные самодельно. В четверг, 11 ноября, с целью выявления и прекращения незаконной деятельности лиц правоохранителями проведено 8 обысков в магазинах и складских помещениях, во время которых изъято около 10 тыс. сигарет без акцизных марок, или с акцизными марками, имеющими все признаки подделки, более 10 тыс. самодельных сигарет и 81 электронную сигарету. Стоимость изъятого имущества составляет более 250 тыс. грн.
Досудебное расследование продолжается. После проведения экспертных исследований действиям лиц, причастных к незаконной реализации подакцизных товаров, будет дана правовая оценка.
Противоправная деятельность пресечена Следственным управлением Главного управления Нацполиции по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области Департамента стратегических расследований Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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