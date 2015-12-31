Лебедю с озера Чеха подыскали место для зимовки Вчера в Сумах на озере Чеха, где больше месяца назад поселился красавец-лебедь, собралось немало народу.

В этот раз – не полюбоваться птицей или покормить ее. Люди наблюдали, как лебедя забирают с его временного места обитания. Как отмечают очевидцы, два молодых человека с помощью специальных сетей ловко - можно сказать, даже профессионально - отловили пернатого. Птица не сопротивлялась и позволила себя правильно «упаковать». Как выяснилось сегодня, небезразличные горожане отвезли лебедя в Центр эколого-натуралистического творчества (станция юннатов), который находится на ул. Харьковской, 13. Там уже некоторое время живет другой лебедь, пострадавший на Харьковском мосту. Те, кто привык кормить птицу на озере, могут это сделать по новому адресу ее проживания, захватив для пернатых побольше еды.

К слову, в рационе лебедя могут быть различные зерновые. Подойдут перловая крупа, ячмень, просо, пшеница, овес. Еще ему можно предложить мелко нарезанные свеклу, морковку, капусту, а также - вареный картофель и комбикорм для домашней птицы, пишет Ваш шанс.