В Сумах произошло тройное ДТП На улице Вячеслава Чорновила в ДТП попали три автомобиля.

Событие произошло вчера, около 12.30. Прибыв и огородив место ДТП, патрульные выяснили, что водитель автомобиля Renault Laguna, не соблюдая безопасную дистанцию и скорость движения, допустил наезд на автомобиль Mazda 6. В дальнейшем Mazda 6, по инерции, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Jetta.

В результате автопроисшествия транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Renault Laguna админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.