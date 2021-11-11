В Сумах произошло тройное ДТП

Событие произошло вчера, около 12.30. Прибыв и огородив место ДТП, патрульные выяснили, что водитель автомобиля Renault Laguna, не соблюдая безопасную дистанцию и скорость движения, допустил наезд на автомобиль Mazda 6. В дальнейшем Mazda 6, по инерции, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Jetta.
В результате автопроисшествия транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя Renault Laguna админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
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