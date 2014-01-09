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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:2367

В Кролевце из ловушки рыбаков-браконьеров освободили лебедя (видео)

О лебеде-шипуне, который попал в ловушку, стало известно, 13 сентября, со слов очевидцев.

На помощь птице, которая запуталась в чем-то, что сковывало ее движения в воде, пришел депутат Кролевецкого горсовета Владимир Демченко, а также неравнодушные местные жители Игорь Гримов, Богдан Калий и Владислав Чупрына. Спасатели освободили птицу из ловушки рыбаков-браконьеров, подплыв к нему на лодке. По их словам, птица получила незначительные ранения от крючка, пишет Сайт Кролевца.

Общество Лебедь
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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