В Кролевце из ловушки рыбаков-браконьеров освободили лебедя (видео)

На помощь птице, которая запуталась в чем-то, что сковывало ее движения в воде, пришел депутат Кролевецкого горсовета Владимир Демченко, а также неравнодушные местные жители Игорь Гримов, Богдан Калий и Владислав Чупрына. Спасатели освободили птицу из ловушки рыбаков-браконьеров, подплыв к нему на лодке. По их словам, птица получила незначительные ранения от крючка, пишет Сайт Кролевца.
Об этом сообщается на странице Сумского общества защиты животных....
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