В Сумах за день от коронавируса умерли 22 человека Управление здравоохранения информирует о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Сумской городской территориальной громаде.

За последние сутки, 8 ноября, выявлено 77 новых больных. Выздоровело 310 горожан, умерло 22 человека.

В настоящее время на лечении находятся 6604 сумчан.

Всего, с начала распространения болезни, а именно с апреля прошлого года, в Сумах зарегистрировано 49 010 человек с подтвержденным ПЦР-исследованием, из которых 46 451 взрослых и 2559 детей.