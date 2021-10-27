В Сумах за день от коронавируса умерли 22 человека

За последние сутки, 8 ноября, выявлено 77 новых больных. Выздоровело 310 горожан, умерло 22 человека.
В настоящее время на лечении находятся 6604 сумчан.
Всего, с начала распространения болезни, а именно с апреля прошлого года, в Сумах зарегистрировано 49 010 человек с подтвержденным ПЦР-исследованием, из которых 46 451 взрослых и 2559 детей.
COVID-19 подтвердили у 522 человек (Конотопский р-н – 165, Ахтырский р-н – 75, Роменский р-н – 81, Сумский р-н –...
Правда, продолжает расти количество болеющих....
Статистику предоставила сегодня, 8 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии замначальницы управления здравоохранения Наталья Кипенко....
COVID-19 подтвердили у 315 человек (Конотопский р-н – 36, Ахтырский р-н – 39, Роменский р-н – 11, Сумский р-н –...
COVID-19 подтвердили у 817 человек (Конотопский р-н – 27, Ахтырский р-н – 85, Роменский р-н – 62, Сумской р-н –...