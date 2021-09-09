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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине будут судить секретаря сельсовета за незаконное выделение земли

Шосткинской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении секретаря сельского совета, которая, злоупотребляя властью путем внесения в официальные документы ложных сведений, незаконно выделяла землю местным жителям (ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемая после прекращения полномочий сельского головы с августа 2018 по декабрь 2020 года выполняла его обязанности. Секретарь сельского совета с целью получения неправомерной выгоды для себя и других физических лиц решила использовать свое служебное положение вопреки интересам службы и подделала решение сессий, после чего 4 человека получили права частной собственности на земельные участки. Противоправные действия обвиняемой повлекли за собой тяжкие последствия интересам государства на общую сумму 360 тыс. грн.

Досудебное расследование проведено следователями Шосткинского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Выделение земли Земля
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