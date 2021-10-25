В Сумах взят под стражу водитель, который в пьяным совершил смертельное ДТП

Речь идет о ДТП, которое произошло 6 ноября 2021 года около 21 часа в селе Нижнее Песчаное. Двигаясь по улице Центральной, 29-летний водитель автомобиля ГАЗ-53 на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал на обочину, в результате чего произошло опрокидывание авто. В результате ДТП погиб 18-летний пассажир, находившийся в кузове автомобиля. Еще двое пассажиров 14-ти и 15-летнего возраста и водитель получили телесные повреждения. Согласно выводу медиков, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) УК Украины. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы. Досудебное следствие проводят следователи Сумского райуправления полиции, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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