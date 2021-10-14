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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумской студент выиграл «серебро» на чемпионат мира по дзюдо среди военнослужащих

30-31 октября в столице Франции Париже состоялся 40-й чемпионат мира среди военнослужащих.

Участие в соревнованиях приняли военные из 22 стран мира, среди которых 10 представителей Вооруженных сил Украины. Многие дзюдоисты являются участниками World Judo Tour, а потому уровень конкуренции на соревнованиях был достаточно солидным. За два соревновательных дня копилка нашей команды пополнилась 4 наградами.

В весовой категории до 81 кг в финал соревнований пробился студент СумГУ Геворг Манукян, однако там уступил представителю Бразилии Сесару Щимидту. Таким образом, у нашего спортсмена «серебро».

Еще три бронзовые награды завоевали Бекирбек Моргоев (до 60 кг), Анна Бородина (до 52 кг) и Елизавета Литвиненко (до 78 кг).

В шаге от медали, заняв 5-е места в своих весовых категориях, остановились студентки СумГУ Анастасия Антипина (до 63 кг) и Наталья Чистякова (до 70 кг), а также Алексей Ершов (до 100 кг).

Спорт Дзюдо
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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