Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:51405

ФК «Сумы» проиграл 12-ю игру в сезоне

Сегодня, 31 октября, проходили игры 16-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

ФК «Сумы» на «Юбилейном» принимал СК «Полтава». Сумчанам удалось открыть счет на 7-й минуте благодаря голу Артема Пилипенко. Однако уже до конца первого тайма гости сравняли (Вадим Таранушич – 33-я минута) и выйти вперед (Евгений Стрельцов – 40). А в середине второй половины встречи закрепить успех – Антон Яременко на 68-й минуте.

В итоге 1:3 – 12-е поражение «Сум» в 15 играх. У них 5 очков и по-прежнему последнее место в турнирной таблице группы Б.

Спорт ФК Сумы Футбол
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

ФК «Тростянец» добыл волевую победу
Сегодня 20:25

ФК «Тростянец» добыл волевую победу

Сегодня, 31 октября, завершился 16-й тур чемпионата Украины по футболу во второй лиге....

Сегодня «Сумы» и «Тростянец» сыграют во второй лиге (трансляции)
Сегодня 10:46

Сегодня «Сумы» и «Тростянец» сыграют во второй лиге (трансляции)

Сегодня, 31 октября, продолжится 16-й тур чемпионата Украины по футболу во второй лиге....

«Виктория» уступила мариупольцам
Вчера 18:34

«Виктория» уступила мариупольцам

Сегодня, 30 октября, в Николаевке Сумского района прошел матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....

Сегодня «Виктория» примет «Яруд» (трансляция)
Вчера 10:06

Сегодня «Виктория» примет «Яруд» (трансляция)

Сегодня, 30 октября, стартует второй круг чемпионата Украины по футболу во второй лиге....

Сегодня в Сумах пройдет матч Кубка Украины без зрителей (обновлено)
28.10.2021 08:06

Сегодня в Сумах пройдет матч Кубка Украины без зрителей (обновлено)

Но при предъявлении ими ковид-сертификата или отрицательного теста на коронавирус....

view counter
view counter

Статьи

Лысенко и холода: не виноватый я, они сами пришли!
29.10.2021 19:20
Сумчанам нагадують про порядок отримання субсидії в опалювальний період
29.10.2021 14:59
Вакцинація від COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або взагалі лише у виключних випадках — роз’яснення МОЗ України
29.10.2021 13:41
На Сумщині 8 лікарень безоплатно лікують інсульти за договором із НСЗУ
28.10.2021 13:30
Як побудувати продуктивну співпрацю зі своїм бухгалтером: поради від проєкту «Школа бізнесу Нова пошта»
27.10.2021 20:05
Холодно в оселі? Зігріваємося ковдрою з вовни
25.10.2021 16:50
Доставка пиццы в Одессе - выгода и советы
22.10.2021 16:47
Від меморандуму тепло не з’явиться: уряд має виконати обіцянку та повернути борги місцевим бюджетам, – «УДАР Віталія Кличка»®
22.10.2021 16:20
«НАШ КРАЙ»: Комунальні ліси «Облагролісгоспу» мають належати громадам
20.10.2021 12:28
“Бумбокс” собрал своих фанатов в Сумах
20.10.2021 11:34
Спатифиллумы от Украфлора в интерьере
19.10.2021 19:18
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: права та обов’язки зареєстрованих безробітних
19.10.2021 14:19
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.