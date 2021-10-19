ФК «Сумы» проиграл 12-ю игру в сезоне Сегодня, 31 октября, проходили игры 16-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

ФК «Сумы» на «Юбилейном» принимал СК «Полтава». Сумчанам удалось открыть счет на 7-й минуте благодаря голу Артема Пилипенко. Однако уже до конца первого тайма гости сравняли (Вадим Таранушич – 33-я минута) и выйти вперед (Евгений Стрельцов – 40). А в середине второй половины встречи закрепить успех – Антон Яременко на 68-й минуте.

В итоге 1:3 – 12-е поражение «Сум» в 15 играх. У них 5 очков и по-прежнему последнее место в турнирной таблице группы Б.