ФК «Сумы» проиграл 12-ю игру в сезоне

ФК «Сумы» на «Юбилейном» принимал СК «Полтава». Сумчанам удалось открыть счет на 7-й минуте благодаря голу Артема Пилипенко. Однако уже до конца первого тайма гости сравняли (Вадим Таранушич – 33-я минута) и выйти вперед (Евгений Стрельцов – 40). А в середине второй половины встречи закрепить успех – Антон Яременко на 68-й минуте.
В итоге 1:3 – 12-е поражение «Сум» в 15 играх. У них 5 очков и по-прежнему последнее место в турнирной таблице группы Б.
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