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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:59403

На Сумщине задумали строительство объездной дороги вокруг Сум

Во время совещания в Сумской облгосадминистрации обсудили этапы реализации проекта.

«Строительство объездной дороги вокруг города Сумы даст возможность разгрузить областной центр и сохранить качество отремонтированных дорог и улиц в пределах города», - отметил замглавы Сумской ОГА Олег Клименчуков.

В ходе обсуждения было определено, что новая дорога должна проходить по территориям Садовской, Сумской и Степановской громады. На этом пути будет построен один путепровод и два моста (один - через Косовщинское водохранилище, другой - через водоем в Садовской громаде).

В ближайшее время будет запланировано общественное обсуждение проекта строительства в громадах, в рамках которых будет проходить эта дорога, и совещания с владельцами и арендаторами земельных участков по приобретению земли для строительства дороги.

Напомним, что около месяца назад глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий, анонсируя строительство объездной дороги вокруг города Сумы сказал ,что в планах построить ее за 3 года.

Общество Объездная дорога
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